Para concorrer às vagas é preciso ter ensino médio e comprovar conclusão do curso de Técnico em Informática ou Técnico em Manutenção ou Suporte em Informática - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:54 | Atualizado 07/06/2021 19:04

As inscrições para o concurso público de Técnico em Tecnologia da Informação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) ficam abertas até a próxima quinta-feira (10). Para concorrer, é preciso possuir ensino médio e comprovar conclusão do curso de Técnico em Informática ou Técnico em Manutenção ou Suporte em Informática, com carga horária de 1.200 ou 1.000 horas. Os candidatos devem se inscrever por meio de formulário na página eletrônica www.cepuerj.uerj.br e pagar uma taxa no valor de R$ 136,00.

Serão dez vagas no total para as áreas de Atendimento e Suporte Técnico e Infraestrutura, distribuídas nas cidades do Rio de Janeiro, Resende, Duque de Caxias e São Gonçalo. Os salários são de R$ 3,5 mil para a jornada semanal de 40 horas. Os aprovados receberão ainda auxílio-alimentação. As provas objetivas estão marcadas para o dia 11 de julho, no campus Maracanã da Uerj. O edital está disponível on-line no site do Cepuerj.