Por Renata Cristiane

Publicado 19/06/2021 17:13

No início da manhã deste sábado (19), um ciclista ainda não identificado morreu atropelado, na RJ-106 – a rodovia Amaral Peixoto – altura do bairro Florestinha (perto do condomínio Verão Vermelho), no segundo distrito de Cabo Frio. Segundo populares, a vítima se chamaria Alexandre. O veículo não parou no local após o atropelamento.

A polícia esteve no local para conduzir a ocorrência e a perícia foi acionada. O corpo foi levado para o IML de Macaé e o caso, apresentado na 126ª DP.