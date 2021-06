Por O Dia

16/06/2021

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, registra uma média de nove mortes por mês, pela Covid-19, de acordo com uma análise feita nos dados disponíveis no painel epidemiológico, que mostra o avanço da doença no município. De acordo com a estatística, entre 1º de janeiro e 31 de maio deste ano, foram registrados 45 óbitos pela doença.

Já a média de casos confirmados do novo coronavírus, no mesmo período, é de 171,4 por mês, ainda considerando os dados divulgados pela Prefeitura do município. A cidade tem população estimada em pouco mais de 30 mil pessoas e registra, desde o início da pandemia, um acumulado de 1.486 casos confirmados, incluindo 82 mortes pela Covid-19.