Reunião para a apresentação do projeto reuniu diversos secretários municipais e policiais militares - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:10

ARRAIAL DO CABO – A ex-lutadora de MMA, Erica Paes, campeã mundial de jiu.jitsu, esteve nessa quinta-feira (17), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, para apresentar o projeto “Empoderadas”. A iniciativa, que já foi implantada em diversas cidades do estado, atua no combate à violência de gênero e orienta as mulheres sobre técnicas de defesa pessoal.

Sem dar detalhes, a Prefeitura de Arraial do Cabo afirmou que o município terá um pólo do projeto, mas não informou qual será o prazo para a adesão da iniciativa. O encontro para a apresentação do projeto teve a presença de secretários municipais, servidores públicos e policiais militares.