Previsão para os próximos dias é de mais chuvaFoto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 14:00 | Atualizado 17/06/2021 14:07

ARRAIAL DO CABO – Uma chuva forte que atingiu a cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, na madrugada desta quinta-feira (17), provocou diversos pontos de alagamento pelo município. No bairro Praia Grande, bolsões d’água se formaram em um trecho da Rua Rebeche, e motoristas tiveram dificuldade para passar pelo local.

Nos bairros Sítio e Prainha, diversas ruas também ficaram com pontos de alagamento, mas segundo os moradores, o nível da água já baixou. A Defesa Civil não informou se houve algum registro de ocorrência. A previsão para os próximos dias é de chuva. A temperatura para esta sexta-feira (18) na cidade deve ficar entre 17ºC e 22ºC.