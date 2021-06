Ex-presidente Lula - Divulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 19/06/2021 19:38

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "genocídio" a marca de meio milhão de brasileiros mortos por covid-19.

No Twitter, o ex-presidente se manifestou sobre a triste marca de vidas perdidas pelo coronavírus. "500 mil mortos por uma doença que já tem vacina, em um país que já foi referência mundial em vacinação. Isso tem nome e é genocídio. Minha solidariedade ao povo brasileiro", escreveu ele.



Lula chegou a cogitar a ir à manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) em São Paulo neste sábado, porém mudou de ideia. A ausência foi confirmada pela presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann.

O ex-presidente cabou optando por não ir para evitar aglomerações e para não dar caráter eleitoral ao protesto. Na quinta-feira passada, 17, Lula publicou nas redes sociais que sobre esse receio. "Eu ainda não sei se vou na manifestação. Tenho uma preocupação. Não quero transformar um ato político em um ato eleitoral. Não quero os meios de comunicação explorando isso como o Lula se apropriando de uma manifestação convocada pela sociedade brasileira", escreveu ele.

Há protestos contra o presidente em 24 estados e no Distrito Federal. Mais de 50 cidades registram atos contra o atual presidente. Manifestantes pedem por mais vacina, pelo impeachment de Bolsonaro e protestam contra a gestão do governo no enfrentamento da pandemia.