Neide Reis e Bruna Marquezine - Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 05:00

Enzo Celulari está aprovadíssimo por Neide Reis como genro. A mãe de Bruna Marquezine, que nunca escondeu não gostar muito de Neymar, é só elogios para o novo boy da filha mais velha nas conversas com as amigas e vizinhas de um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Mas, ela ainda lamenta - e muito- pelos cantos a saída da atriz da Globo. Apesar de Bruninha continuar faturando horrores em publicidade, Neide acha que na emissora dos Marinho a sua herdeira tinha mais segurança e prestígio. A matriarca da família ainda contou que não tem ideia sobre quando será o lançamento da série 'Maldivas', a primeira produção de Marquezine na Netflix, previsto ainda para estrear neste ano.