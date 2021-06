Deborah Evelyn - Divulgação/Guilherme Lima

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 05:00

As gravações de 'Verdades Secretas 2' já estão a todo vapor e Deborah Evelyn será uma das personagens centrais da trama. A atriz, que posou para a capa da revista Mensch deste mês, não esconde a empolgação com a sua Betty, uma estilista moderníssima e que terá um caso com um jovem de 19 anos interiorano tentando ser modelo na cidade grande. Os dois vão protagonizar cenas de sexo quentes.