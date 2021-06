Samantha Schmütz - Páprica Fotografia / Divulgação

Publicado 13/06/2021 15:27 | Atualizado 13/06/2021 15:32

Samantha Schmütz usou o perfil no Twitter para fazer um desabafo neste domingo (13). Ela revelou que teve a sua conta em outra rede social desativada. "Desativaram minha conta do Instagram! Querem me enterrar, mas esqueceram que sou semente", revelou a atriz. Samantha tem feito posts polêmicos e rebatendo os colegas de profissão que desrespeitam os cuidados contra a Covid-19 e que estariam apoiando o governo Bolsonaro. "Censura?" ainda questionou atriz, que tinha a página com selo verificado e alegou que a senha não era compartilhada nem com os mais próximos. A coluna soube que atriz pretende recuperar a página para continuar protestando na internet e não descarta entrar na Justiça para resolver a situação.

Querem me enterrar mas , esqueceram que sou semente !!!! #desativarammeuinstagra — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) June 13, 2021

Desativaram minha conta do Instagram! — Samantha Schmütz (@samanthaschmutz) June 13, 2021