Publicado 13/06/2021 05:00 | Atualizado 13/06/2021 11:52

Parece que o humorista Carlinhos Mendigo vai ter mais um problema para enfrentar na Justiça. A juíza Cecília Pinheiro da Fonseca, da 3ª Vara Criminal da Barra Funda, São Paulo, aceitou uma denúncia do Ministério Público contra o ex-integrante do 'Pânico'. Ele é acusado do crime de LGBTfobia por publicações de vários posts nas redes sociais considerados ofensivos aos homossexuais e transgêneros.

A LGBTfobia, hoje, é crime de racismo, com pena de um a três anos de prisão, podendo chegar até cinco anos de detenção, e é inafiançável. A denúncia foi feita pelo suplente de deputado estadual e ativista LGBTI+, Agripino Magalhães, no ano passado, na 2ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (DECRAD), em São Paulo. A delegada Daniela Branco foi quem conduziu as investigações e indiciou Mendigo ao Ministério Público, que fez encaminhou a acusação à Justiça.

Segundo Agripino, no documento, a promotoria interpretou que Carlinhos Mendigo visava ‘incitar a discriminação e induzir ao preconceito e à violação de direitos humanos’ em suas postagens e isso foi um dos motivos que o levaram a denúncia. "É mais uma vitória contra o preconceito e nós estamos aqui para combater a disseminação do ódio da nossa comunidade seja nas redes sociais ou em qualquer outro lugar", comemora o ativista.