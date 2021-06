Jullio Reis e Manu Gavassi - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 19:14 | Atualizado 12/06/2021 19:16

A cantora, atriz e ex-BBB Manu Gavassi assumiu o namoro com Jullio Reis. Ela publicou uma foto neste sábado (12) para brindar o amor no Dia dos Namorados e se declarou: "Eu te amo em caps". Vale lembrar que esta humilde colunista já tinha anunciado o romance no final de maio e ainda contou que a relação andava intensa.

Jullio, que é contratado de uma das maiores agências do país, a Mega Model Brasil, também se declarou para Manu: "O nosso encontro é presente. Eu te amo tanto".

Manu não assumia um relacionamento desde o fim do namoro com Igor Carvalho, em julho do ano passado, depois da sua participação no 'BBB 21'.







