Ivo Madoglio e Otávio - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 18:28

Apresentador da Globo, Ivo Madoglio usou as redes sociais para se declarar ao namorado, Otávio, neste sábado (12). Mesmo muito discreto em suas relações, o jornalista, que trabalha no 'Mais Você' com Ana Maria Braga, não escondeu que vive uma relação intensa desde que conheceu o rapaz no ano passado. Ele fez um vídeo com os melhores cliques do casal. "Feliz Dia dos Namorados porque amor não tem explicação e sim sentimento', escreveu na legenda da publicação, que logo foi respondida pelo companheiro: "Te amo". Ivo ainda fez alguns stories mostrando a comemoração da dupla pela data especial.

