Juliette e Fátima FreireReprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 12:37 | Atualizado 12/06/2021 12:46

Juliette Freire fez uma declaração para a mãe, Dona Fátima Freire, nesta sábado (12). A mãe da campeã do 'BBB 21' está comemorando 59 anos no Dia dos Namorados e a advogada paraibana mandou um recado emocionante. "Ela nasceu no dia em que celebramos o amor. Veio ao mundo e o mundo foi tão duro com ela. Não teve tempo pra saber que a vida é bela. E eu quando notei que vivia, já era ela que eu assistia viver a vida. Era ela sendo casa, colo e alegria para toda nossa família. Meu exemplo de força e fé", escreveu Juliette na legenda da foto em que aparece abraçada a mãe. "Feliz aniversário, mainha. Você é a minha rainha e minha vida todinha", completou.