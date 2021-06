Renata (Fernanda Torres) em 'Sob Pressão - fotos Mauricio Fidalgo/TV Globo

Publicado 12/06/2021 10:02

Carta a Fernanda Torres:



Fernanda, venho por meio desta, não só como jornalista, mas como público, fã da sua figura, alertar para as consequências da sua atitude ao não tomar a vacina oferecida pelo SUS. Você, ao longo dos anos, criou uma imagem baseada na credibilidade e no sucesso. Ou seja: você é uma referência para as pessoas. Seu ato de ir a um posto de vacinação e não aceitar ser imunizada com a vacina da AstraZeneca por temor de trombose ajuda na desinformação que esse país tanto sofre.

Posso te falar por experiência própria que as pessoas levam, sim, em consideração informações que elas veem na internet na hora de se vacinarem. Digo isso porque peguei a minha mãe, uma senhora de 74 anos, que após ver um vídeo na internet - que dizia que, no local onde se tomou a Coronavac podia-se grudar uma moeda, pois ali estaria o chip implantando pelos chineses -, repetindo a ação. Imagine saber que Fernanda Torres recusou um imunizante em detrimento de outro porque o primeiro poderia causar malefícios... Quem não faria o mesmo e se recusaria também? Tem noção do que isso pode causar num país que todo dia é bombardeado por informações que depreciam os poucos imunizantes que temos?

É sabido e falado por muitos médicos que pela incidência pequena dos casos, não justifica não tomar a vacina por medo de trombose. A incidência de casos é de apenas um a cada 175 mil imunizados. É péssimo esse exemplo de querer escolher o imunizante que será tomado, já que a escassez é brutal. Vale lembrar que menos de 12% da população recebeu as duas doses, que é a recomendação segura. Não estamos numa loja onde você pode escolher a marca, o modelo, a cor, o tamanho ou qualquer outra característica do produto a ser consumido. Todos os imunizantes à disposição da população são considerados seguros e recomendados pelas autoridades de saúde. Foram aprovados pela Anvisa!

Vale lembrar que nunca na história da vacinação do Brasil, seja para caxumba, gripe, rubéola ou qualquer outro tipo de doença, houve esse tipo de fato de querer escolher o laboratório. Apenas ia-se ao local de vacinação e toma-se a vacina. Por que agora as pessoas estão achando normal e aceitável esse tipo de atitude?

Fernanda, use sua credibilidade para apagar esse tipo de atitude que tomou e mostre que a ciência é segura. Vá na contramão desse desgoverno que tanto traz desinformação e prejudica a vacinação de uma população que literalmente implora para manter-se viva.

Obrigada e ainda não imunizada,



Fábia Oliveira