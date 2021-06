Cocielo surpreende Tata Staniecki no palco do Mega Senha - Divulgação/RedeTV!

Cocielo surpreende Tata Staniecki no palco do Mega SenhaDivulgação/RedeTV!

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 05:00

O amor está no ar no 'Mega Senha' deste sábado (12). Marcelo de Carvalho recebe dois casais apaixonados para participarem da edição especial de Dia dos Namorados: os youtubers Julio Cocielo e Tata Estaniecki e o ex-BBB Caio Afiune e a noiva, Waléria Mota. Em meio a declarações românticas no palco do game show, Cocielo surpreende ao se ajoelhar, com um buquê de rosas vermelhas, e propor à Tata que a família aumente: "Meu grande amor, desde o dia em que te conheci nossa relação foi intensa. Nos casamos duas vezes, tivemos uma filha, tudo muito rápido e é assim que desejo que seja nosso próximo filho: rápido! Tenha mais um filho comigo, eu te amo!", disse o youtuber, que ganhou uma resposta da amada em tom bem-humorado: "Do nada?". Juntos desde 2017, os dois já são pais da pequena Beatriz, de um aninho.