Lexa fatura R$ 1 milhão em campanha para montadora de carrosReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 05:00

Nem mesmo a pandemia de Covid-19 impediu a cantora Lexa de encher o cofrinho. Apesar da ausência de shows, a funkeira tem faturando alto com publicidade. A mais recente delas foi para uma montadora de carros. E para ser uma das estrelas da campanha de lançamento de um novo automóvel da marca ao lado de outros grandes artistas como Falcão, do Rappa e do trio Melim, Lexa faturou a bagatela de R$ 1 milhão. Tá pouco não!