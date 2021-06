Angélica Ramos - Reprodução

Angélica RamosReprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 05:00

Angélica Ramos está bem cotada no mercado de realities. Após sua participação no 'BBB 15', ela integrou neste ano o elenco dos guerreiros do 'No Limite', também da TV Globo. De volta à Bélgica, país onde mora desde 2018 com o marido, Laurent Mougeot, e os três filhos, Angélica já está cotada para mais um reality, mas desta vez, internacional. Ela recebeu convite para participar do Gran Hermano, o 'Big Brother' da Espanha.



Procurada para falar sobre o assunto, Angélica tentou se esquivar de comentar sobre. "Eu prefiro não dar detalhes sobre este assunto ainda. Que posso garantir é que estou muito grata à TV Globo pela oportunidade. Estou recebendo muito carinho de todos e alguns convites de trabalho. Estou analisando todas as propostas com meu marido e minha advogada. Em breve eu posso contar todas as novidades".