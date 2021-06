Dandara Mariana e Diego Maia - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 05:00

Em 2019, Dandara Mariana perdeu por apenas um décimo o título da 'Dança dos Famosos' para Kaysar Dadour. A derrota, aceita frente às câmeras, mas engasgada na garganta da atriz nos bastidores da atração e nas conversas com os amigos, a motivou entrar com tudo na semifinal da 'Super Dança dos Famosos'. A etapa foi gravada, ontem, na Globo de São Paulo para ser exibida amanhã no programa comandado por Tiago Leifert, já que Fausto Silva foi afastado para cuidar de uma infecção urinária.

Como a coluna não é baú para guardar segredo, a gente já avisa aqui que Dandara atropelou o ex-atleta Robson Caetano, vencedor de 2006, e a atriz Sophia Abrahão, vice-campeã da disputa em 2016, nos dois ritmos, forró e rock, e deixou claro que quer brigar pela conquista. "Não crio expectativas. Mas é óbvio que darei o meu melhor para chegar de novo à final. Adoro ser desafiada", assume a atriz que dançou e aprovou seu partner Diego Maia.



Em tempo: Que Tiago Leifert foi o escolhido para substituir Faustão nas gravações do 'Domingão', todo mundo já sabe. O que pouca gente sabe é que, para evitar comparações entre os apresentadores à frente da atração dominical, o diretor poderoso e muito amigo de Leifert, Boninho, escalou o humorista Ed Gama para fazer as famosas videocassetadas. Sendo assim, o comandante do 'BBB' e do 'The Voice' ficará com a parte do merchandising e responsável por conduzir o 'Super Dança dos Famosos'.