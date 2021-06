Nelson Freitas participa do clipe de Gabriel O Pensador - divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 05:00

Depois de voltar de São Paulo, onde esteve na primeira fase do 'Super Dança dos Famosos', do 'Domingão do Faustão', da TV Globo, o ator Nelson Freitas participou, no Rio, do clipe da música 'Girl From Garopaba', do cantor Gabriel O Pensador, que será lançado à meia-noite, véspera do Dia dos Namorados.



Na gravação, dirigida por Rodrigo Rossi, Nelson interpreta um fotógrafo paparazzi que fica a caça de cliques do cantor ao lado da sua nova namorada, Gabriela. "Foi uma delícia participar. O Gabriel é um amigo de longa data e, para mim, é uma honra estar no clipe, que está uma graça", diz Nelson Freitas.

O novo trabalho de Gabriel O Pensador fala sobre o seu atual relacionamento, que, até então, era mantido em segredo, e, agora, o artista resolveu expor em forma de música.