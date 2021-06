André Miranda , Luzia Lacerda e Vítor Corrêa - Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021

Depois de uma reunião entre o Instituto Expo Religião e a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a 10ª edição da Expo Religião está confirmada neste ano de 2021. O encontro irá acontecer na Biblioteca Parque Estadual, no Centro da Cidade, nos dias 11,12,13,14 e 15 de novembro.

Serão três eventos para comemorar os dez anos da exposição: o Seminário Inter-Religioso, a Mostra Musical e para encerrar a Feira Expo Religião. As inscrições para os palestrantes já estão abertas e organização prevê participantes de 24 religiões diferentes nas exposições, palestras, danças e gastronomia. De acordo com a diretora responsável do Instituto Expo Religião, Luzia Lacerda, os protocolos e as normas de segurança para combater o novo coronavírus serão mantidos, como medição de temperatura, uso de máscaras e totens de álcool em gel distribuídos pelo ambiente.