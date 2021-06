Patricia Pillar - Reprodução Twitter

Publicado 12/06/2021 11:39

Patrícia Pillar resolveu mandar uma indireta e parece que o remetente é bem conhecido. Nesta sexta-feira (11), dia em que esta humilde colunista revelou que Fernanda Torres estava em busca de se vacinar com a Pfizer e por isso não tomou a AstraZeneca no posto de saúde, em Botafogo, Patrícia fez um desabafo nas redes sociais. "Tomei AstraZeneca e estou feliz. Tomar a que tiver no posto quando chegar a sua vez. O importante é se vacinar, com a primeira e a segunda dose para proteger vidas! Vacina para todos! Vacina já!".

A atriz fez questão de comentar um post do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que ressaltava a importância de ser vacinado com qualquer imunizante. Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) garante que todas as vacinas já aprovadas são, até o momento, eficazes contra 'todas as variantes do coronavírus'.

