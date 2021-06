Duda Reis - Reprodução

Duda ReisReprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 12:14

No Dia dos Namorados, neste sábado (12), vale não só fazer uma declaração romântica como também assumir um romance e foi o que aconteceu com Duda Reis. Depois de ser flagrada recentemente aos beijos com Bruno Rudge, a ex de Nego do Borel assumiu a relação publicando uma foto agarrada ao boy. O empresário, irmão da influenciadora Lalá Rudge, também compartilhou um clique dos dois juntinhos no maior love. Viva o amor, gente!