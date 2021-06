Gracy Kelly, a Mulher Maçã, e Painitto em Miami - Reprodução

Gracy Kelly, a Mulher Maçã, e Painitto em MiamiReprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 15:27

Esta coluna de seis leitores já tinha contado que Mauro Machado, pai de Anitta, vivia um affair com Gracy Kelly, a eterna Mulher Maçã. Os dois já vinham conversando há um tempo, mas engataram um romance durante a estada do Painitto, em Miami, com a Poderosa há dois meses. Pois bem. Neste sábado (12), Dia dos Namorados, a modelo publicou uma mensagem lembrando a data especial e assumiu que estava sentido a falta de alguém. Ela lamentava a distância e ter que passar a data sozinha: "Queria você aqui". Não demorou muito, o empresário respondeu com vários corações e depois escreveu: "Eu gostaria de estar aí".