Maira e Fernando Zor - João Valentino

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 15:09

Fernando Zor usou a criatividade para se declarar à namorada, Maiara, no Dia dos Namorados. O cantor sertanejo compartilhou um vídeo do casal trocando um beijo de tirar o fôlego e causar inveja para quem está solteiro e sem affair como a assistente desta coluna de plantão neste sábado (12). "O beijo mais gostoso do universo! Maiara, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci, aprendo com você todos os dias, você é meu vício, meu amor, minha vida! Eu te amo demais e feliz Dia dos Namorados", ainda escreveu na legenda da publicação. Ai gente! É muito amor, né?