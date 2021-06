MC Kevin e Deolane Bezerra noivaram abril - fotos Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 14:58

Deolane Bezerra compartilhou com seus seguidores a homenagem que fez para MC Kevin, neste sábado (12), morto em maio após queda da varanda de um dos quartos de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no Rio. A advogada publicou várias fotos do cantor nos stories e revelou ter ido ao cemitério mais cedo para colocar flores no túmulo do ex. "Nunca imaginei ter que vir aqui para falar o quanto te amo. Feliz Dia dos Namorados. Este ano, eu só pude te presentear com flores, mas um dia eu te reencontrarei. Te amo, meu menino!", escreveu na legenda da publicação.