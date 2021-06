Jorge Vercillo - Divulgação/Ricardo Nunes

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 13:54

Jorge Vercillo se emocionou com a volta aos palcos no Rio, e o retorno aconteceu nesta sexta-feira (11), no Vivo Rio, na Zona Sul. "A nossa música precisa do público e o público precisa de arte também. A música e a arte são válvulas de escapes para manter a sanidade mental e emocional nesse momento tão delicado e triste que ainda atravessamos. As duas ajudam muitas pessoas", explica Vercillo, que irá fazer mais dois shows neste final de semana na mesma casa. As apresentações marcaram também a reabertura do lugar, que irá funcionar com capacidade limitada a 40% da plateia, e seguindo todas as medidas de segurança contra o Covid-19.