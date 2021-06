Maria Casadevall e Larissa Mares - Reprodução/Montagem

Publicado 12/06/2021 13:30

Maria Casadevall quase não fala sobre o seu namoro com a percussionista baiana Larissa Mares, mas ela resolveu escreveu um poema para a amada neste sábado (12), Dia dos Namorados, data comemorada pelos brasileiros. A atriz fez praticamente um relato da relação, que vai completar dois anos no próximo mês, quando Maria faz 34 anos.

"Era 2019 e faltava muito pouco para meu aniversário daquele ano. Eu estava chegando aos trinta e três, ela estava indo para os vinte e oito e na noite que a gente se conheceu, estava cansada depois de um dia inteiro de trabalho e ela estava surpresa afinal, mais cedo, tinha pensado em cancelar aquela oficina de percussão porque achou que não apareceria ninguém mas apareceu, bastante gente. Eu também, apareci. A gente se olhou, e se viu. Vi que o tambor era parte do corpo dela e que o ritmo era sua linguagem, seu país. Eu estava de costas para um espelho e ela estava de perfil pra mim. A gente se olhou, e se viu. A gente se (re)conheceu", começou

Maria entregou no texto publicado na revista Marie Claire, que as duas fizeram vários programas juntas e que se isolaram na pandemia do coronavírus. "Antes da pandemia chegar deu tempo da gente sair pra ver e ouvir Liniker, Bia Ferreira, Céu, Ana Cañas, Mateus Aleluia e Perota Chingó. Mas não deu pra gente ver Maria Bethânia porque a apresentação foi cancelada na véspera, o isolamento era necessário a partir daquele momento pois a situação parecia estar fora de controle, estava, e está. Sentimos medo juntas e partilhamos o medo e outros sentires. Fumamos muitos cigarros e aprendemos a cozinhar feijão, juntas. Mudamos de endereço, adotamos mais um gato e quase todo dia pensamos em como derrubar o patriarcado, juntas. Encontramos acolhimento, respeito, força, amor e cura no colo uma da outra e assim estamos caminhando com os pés no chão e com a cabeça nos mistérios deste mundo, juntas.”