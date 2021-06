Deolane Bezerra e Mc Kevin - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 18:58

Deolane Bezerra foi surpreendida com uma homenagem de uma fã de Mc Kevin no final da tarde deste sábado (12). Ela ganhou flores, um urso gigante de pelúcia e uma mensagem em um carro de som na porta de casa, na Zona Leste de São Paulo. Vizinhos da advogada filmaram e foram descobrir o que estava acontecendo na rua, já que especularam a possibilidade do cantor, morto após cair da varanda do quarto de um hotel no Rio, no mês passado, ter 'encomendado' o presente com antecedência. Influenciadora e trabalhando com Marketing Digital, Ane Pastorelli, que mora em frente à casa de Deolane confirmou que a iniciativa partiu de uma seguidora de Kevin após ter visto que ela foi ao cemitério mais cedo para colocar flores no túmulo do funkeiro e revelou que estava muito triste.