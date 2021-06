Bruna Tramontina e Fábio Cunha - Reprodução

Publicado 13/06/2021 13:43 | Atualizado 13/06/2021 16:23

A campanha de vacinação contra a Covid-19 avança, mas o Brasil continua registando um alto número de mortos por conta da pandemia do coronavírus. Enquanto a orientação dos órgãos de saúde ainda é evitar aglomerações e festas, têm pessoas que não seguem a indicação. Neste sábado (12), herdeira do grupo Tramontina, Bruna Tramontina Paludo se casou com o empresário Fábio Cunha em grande estilo, em um hotel de luxo, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, quase duas horas de carro da capital Porto Alegre. O casamento teve shows de Israel e Rodolffo, Mc Jean Paul e Dj Jesus Luz e com aproximadamente 300 pessoas. Em vários registros publicados nas redes sociais, a grande maioria dos convidados aparece sem máscara, com exceção da equipe de trabalhadores do evento, como garçons, fotógrafos e seguranças.

Casamento de herdeira do grupo Tramontina tem festa e aglomeração em hotel de luxo na Serra Gaúcha pic.twitter.com/owVsQWsp8j — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) June 13, 2021