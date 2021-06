Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 12:47

A noite do Dia dos Namorados, neste sábado (12), foi especial para Graciele Lacerda: A influenciadora ficou noiva de Zezé Di Camargo depois de mais de uma década de relacionamento. "Agora sim, estamos noivos! O seu sim, o meu sim, o começo de uma nova etapa", escreveu na legenda da comemoração realizada na Fazenda Araguapaz do cantor, em Goiânia. Em fevereiro, o sertanejo tatuou o nome de Graciele no braço, e na época, ela revelou ter sido um choque a homenagem. "Caí no choro. Não esperava nunca e foi melhor que um pedido de casamento", contou. Mas, agora, Zezé deu o grande passo para a oficialização da relação. A coluna que é do bem, deseja toda a felicidade ao casal.