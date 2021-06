Ariadna Arantes - Reprodução

Ariadna ArantesReprodução

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 12:14

Ex-BBB e Ex-'No limite', Ariadna Arantes resolveu levar na esportiva o fato de estar solteira depois de ver vários amigos festejando um final de semana romântico desde sexta-feira (11). O Dia dos Namorados, comemorado oficialmente no sábado, inspirou a criatividade de muitos casais famosos e anônimos e a influenciadora entrou no clima. No início da noite especial, ela publicou uma foto nas redes sociais com três cenouras e escreveu uma legenda bem-humorada: "Essa foto é da Páscoa. Mas é só pra lembrar que no dia dos namorados, eu não terei cenoura. Fiquei na pista, manas!". Os seguidores de Ariadna acharam graça da postagem que ela.