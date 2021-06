Jacira Santana - Reprodução

Publicado 13/06/2021 16:17

Lançado recentemente, 'Tem que Vigorar' é o livro que conta a trajetória de Gil do Vigor. A publicação já é um dos mais vendidos no site da Amazon e um dos capítulos mais comentados é o que traz a revelação de que a mãe do economista pernambucano, Jacira Santana precisou se prostituir para alimentar os filhos.

Jacira conta que passou por dificuldades financeiras ao se mudar para São Paulo fugindo do ex-marido, de quem sofria violência doméstica. O pai de Gil, na época, teria dito que só ajudaria a ex-mulher em troca de sexo, mas ela não aceitou. A situação apertou e ela teve que aceitar a proposta de um desconhecido.



"Um homem me ofereceu dinheiro para eu poder comprar comida para as crianças se eu saísse com ele. E eu fiz isso. Chegar a esse ponto é extremamente difícil para uma mulher. Mas não tenho vergonha: meus filhos valem mais do que eu. Eu tive que me deitar com homem para trazer comida para casa. Me vendi para criar meus filhos. E isso não me torna menor do que ninguém", revelou Jacira.