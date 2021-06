José Mayer e Vera Fajardo - Reprodução

José Mayer e Vera FajardoReprodução

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 05:00

José Mayer compartilhou um clique raro neste final de semana. O ator postou uma foto em que aparece com a mulher, Vera Fajardo, e os define na legenda da publicação como um casal de enamorados. Os dois completaram 50 anos de casados no mês de abril e estão morando em Itaipava, na Região Serrana do Rio, desde 2017, quando o ator foi acusado de abuso sexual por uma figurinista da Globo. Zé acabou sendo afastado da emissora e decidiu se isolar no imóvel. Na época, Vera defendeu o marido, negou uma separação e disse: "Estamos mais juntos do que nunca!".