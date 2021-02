Max já participou de diversas séries, seriados e novelas Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2021 20:38

ARRAIAL DO CABO – O ator Max Magalhães, natural de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está gravando uma participação em “Gênesis”, a nova trama da Record TV, exibida no horário nobre. Na novela, o artista interpreta um soldado do rei Quedorlaomer.

Aos 36 anos, Max afirma que tem orgulho de ser de Arraial do Cabo e diz que a cada novo trabalho vive uma experiência diferente. “A oportunidade de trabalhar com grandes atores é um aprendizado que nós levamos. É não desistir nunca, ter humildade e estudar sempre para que os resultados aconteçam", disse o ator.



O artista, que teve seu primeiro contato com o teatro em sua cidade natal, ainda na adolescência, também aceitou, recentemente, o desafio de ocupar o cargo de superintendente municipal de Cultura em Arraial do Cabo.



Ainda segundo Max, não há previsão de quando as primeiras cenas gravadas por ele sejam exibidas. Gênesis vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 21h, na Record TV.



CARREIRA



Max ingressou no teatro aos 16 anos de idade, cursou artes cênicas e já atuou em diversas séries, seriados e novelas. Dentre os trabalhos que tiveram maiores destaques, estão: “Verão 90”, exibida em 2019, na TV Globo, onde o ator interpretou o personagem Digão; “Amor sem Igual”, exibida na Record TV, também em 2019; além da terceira temporada da série “Magnífica 70”, onde o ator deu vida ao personagem que leva o seu próprio nome, na HBO.

O ator também é criador do projeto “P.I - Palavras Improvisadas”, que é um espetáculo teatral que conta com a participação de atores de Arraial do Cabo, e está em cartaz há cerca de 10 anos, tendo sido assistido por um público estimado em 500 mil pessoas.