Rio - O ator Daniel Ávila interpretou Dudu, filho mais novo de Otávio, personagem de Antonio Fagundes em "A Viagem". A novela, que foi produzida em 1994, está sendo reprisada no Canal Viva e o garoto, que tinha 9 anos na época, hoje é dublador, trabalha como artista de rua e está longe da televisão.

Antes de dar vida a Dudu, Daniel interpretou Zezinho, filho de Zé Trovão (Almir Sater), em "A História de Ana Raio e Zé Trovão", na extinta Rede Manchete. Depois de "A Viagem", ele também esteve em "Malhação", "Corpo Dourado", "Era uma Vez", "Agora é que São Elas", "Um Só Coração", "Floribella", "O Profeta", "Amigas e Rivais" e "Cinquentinha".

Suas última novela foi "Milagres de Jesus", em 2014. Depois, ele ainda participou de um episódio da série "Se Eu Fosse Você", da Fox, em 2015. Em entrevista ao Gshow, o ator disse que hoje, aos 37 anos, está longe da televisão, mas não da arte. "Trabalho na rua com arte pública, no front mesmo. Faço dublagem e amo, estou longe do glamour, mas sim no forte de batalha, frente de discurso", disse.

Publicidade