Dudu com a camisa do Atlético-GO Divulgação Atlético-GO

Por Venê Casagrande

Publicado 18/02/2021 17:37 | Atualizado 18/02/2021 17:38

O Campeonato Brasileiro 2020 ainda não acabou, mas os clubes brasileiros já trabalham no planejamento para a temporada 2021. O Atlético-GO, por exemplo, trabalha para definir a situação da lateral direita ainda nesta semana.



O Dragão tenta a renovação de contrato de Dudu, atual titular da posição, que pertence ao Internacional e tem contrato de empréstimo até o fim deste mês. As negociações com o Colorado não estão fáceis porque outros clubes da Série A demonstraram interesse no jogador nos últimos dias. Segundo apurou a reportagem, São Paulo e Ceará consultaram a situação do atleta e podem abrir negociação nos próximos dias.



Por conta disso, o Internacional não tem pressa para resolver qual será o futuro de Dudu, que tem contrato com o Internacional até o fim de 2021. O Atlético-GO tem um plano B na mesa para suprir uma eventual saída de Dudu. Trata-se de João Lucas, do Flamengo, que também está na mira do Cuiabá.



O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou que está tentando a renovação de contrato de Dudu junto ao Internacional, mas está ciente do interesse de São Paulo e Ceará no lateral direito.



Com 23 anos, Dudu foi um dos destaques do Atlético-GO em 2020. Pelo Dragão na temporada, o lateral direito disputou 42 partidas e marcou um gol.