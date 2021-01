Dudu e Mallu Ohanna Reprodução/Montagem

O atacante Dudu, emprestado pelo Palmeiras ao clube Al Duhail, do Qatar, desde julho do ano passado, usou as redes sociais para desabafar sobre o fim do inquérito aberto pela ex-mulher Mallu Ohanna. O processo foi arquivado por falta de provas contra possíveis agressões.

"Nos últimos meses, passei por um momento bem pesado. Posso dizer que foi um dos mais difíceis da minha vida. Somente as pessoas próximas a mim sabem como foi duro ser acusado por algo que jamais faria, mas, graças a Deus, chegou ao fim de uma maneira que não me causa nenhuma surpresa. A verdade prevaleceu e, como sempre disse, sou inocente", começou Dudu, em publicação no Instagram na madrugada desta sexta-feira (22).

"O linchamento público foi cruel e dolorido, mas nunca me dei por vencido. Para continuar firme, me apeguei ao amor aos meus filhos e recebi muita força das pessoas que ficaram ao meu lado. E também devo dizer que sempre acreditei na Justiça", completou.

Dudu e Mallu foram casados por dez anos e o relacionamento foi marcado por brigas, traições e acusações de agressão. O ex-casal tem dois filhos, Pedro e Cauê. Em junho de 2020, Mallu denunciou Dudu por agressão com socos na cabeça, na região do peito e puxões de cabelo ao encontrá-lo na garagem do imóvel em que ela morava.

