Morador do Caramujo, em Niterói, diz que PMs atiraram contra seu carro que estava estacionado

Publicado 14/11/2020 10:37

Rio - Um morador do Caramujo, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, usou as redes sociais e mostrou sua indignação por conta dos rastros deixados pela Polícia Militar durante uma operação na comunidade, na madrugada deste sábado (14) que resultou em troca de tiros.

Pelo menos dois disparos, segundo ele, efetuado pelos policiais, atingiram o seu carro que estava estacionado em um dos acesso à região. "Graça a Deus ninguém se machucou, foi só o susto", disse o morador.

Em um vídeo, amigos aconselham o homem a ir na batalhão fazer a denúncia. À reportagem, ele diz que esse tipo de denúncia não surte efeito. "Não adianta ir no batalhão, não fazem e nunca vão fazer nada", conclui o homem.

Segundo informações de moradores, por volta de 0h15, policiais militares passaram a circular com o veículo blindado no bairro que é cercado por comunidade.

O tenente coronel Sylvio Guerra, comandante do 12º BPM (Niterói), confirmou que o blindado circulou pelo bairro, mas negou que a PM tenha realizado operação na região.

Desde junho, após determinação do ministro Edson Fachin, do STF, as ações da PM estão restritas nas comunidades do Rio, por conta da pandemia. Apenas ações em 'hipóteses absolutamente excepcionais', com justificativa ao MP por escrito estão autorizadas.