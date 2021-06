Foto oficial da 32ª Bauernfest, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara. Evento acontecerá de 25 de junho a 4 de julho - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 20:27

Petrópolis - Começou a contagem regressiva para a 32ª edição da Bauernfest, principal evento do calendário de Petrópolis, que, este ano, terá a programação híbrida, com festival gastronômico temático e programação online.

Com a presença do prefeito interino, Hingo Hammes; do secretário Chefe de Gabinete, Fabio Júnior da Silva; e do secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, chefs dos restaurantes participantes se reuniram na manhã desta segunda-feira (14) para a foto oficial, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara. A Bauernfest será realizada de 25 de junho e 4 de julho.

O festival gastronômico vai reunir mais de 60 estabelecimentos participantes, entre restaurantes, bares, confeitarias, cervejarias, entre outros, que vão disponibilizar seus produtos com atendimento presencial ou através de delivery.

Cada estabelecimento vai oferecer três opções típicas da culinária germânica, além das opções dos respectivos cardápios. O Festival Gastronômico se dividirá em três categorias específicas: culinária típica alemã, produtos gastronômicos e cervejas. A curadoria do evento será de Cristina Pellegrini e Vera Oliveira.

Hammes agradeceu a participação dos chefs no festival e destacou a importância deste evento, de maneira responsável, respeitando os protocolos para evitar a disseminação da COVID-19, para a retomada da economia, além de manter viva a história e a tradição da Bauernfest na cidade.

"A Bauernfest é o principal evento do calendário da cidade, marcando uma data importante para a nossa história. É um evento turístico, sim, mas, especialmente, cultural, de resgate das nossas raízes. Certamente será um grande sucesso", destacou.

Para Samir, a gastronomia é sempre um atrativo turístico-cultural à parte na Bauernfest. "Estamos muito satisfeitos com a adesão e receptividade que o festival alcançou junto aos estabelecimentos participantes. Vamos agora trabalhar para que esse sucesso se reflita também na participação do público durante o período do evento, sempre respeitando os protocolos em função da pandemia", disse.

Outra atração presencial da festa será a exposição e venda de artesanato: chapéus, canecas, talabartes, camisetas bordadas e panos de prato pintados, além de cachecóis com as cores da Alemanha, serão alguns dos produtos oferecidos pelas seis associações de artesanato que confirmaram presença, e vão expor e vender seus produtos em espaços cedidos dentro de alguns estabelecimentos que participam do evento.

"Para nós, participar deste festival é muito importante, para não deixar de celebrar a cultura alemã e as tradições da nossa colonização, mas também por estarmos revivendo a nossa culinária tão marcante na história da cidade. Vamos oferecer pratos típicos, com destaque para salsichões branco e vermelho, e será um grande prazer receber a todos", disse o chef Michel Coutinho, um dos participantes do festival.



Outro que também enalteceu a iniciativa da Turispetro em realizar o evento foi o chef Spencer Silva, que há mais de dez anos se dedica à fabricação de embutidos típicos da gastronomia germânica. "Estaremos participando com o tradicional Eisben (joelho defumado) e a salsicha Bratwurst, que é um tipo de salsicha alemã feita de vitela. É uma satisfação imensa poder participar do festival gastronômico", ressaltou.

A reunião para a foto oficial – com uso obrigatório de máscaras – teve apoio da Guarda Civil Municipal e contou com a presença do presidente da CPTrans, Luciano Moreira; do coordenador da Casa dos Conselhos, Flávio Fiúza, além dos representantes dos clubes ligados à colonização alemã em Petrópolis: Marco Antônio Kling (Clube 29 de Junho), Antenor Carvalho (Instituto Bingen) e Elton Pothin e Thomaz Brasil (Igreja Luterana). Maristela Esch e Matheus Santana representaram os grupos de danças folclóricas germânicas.