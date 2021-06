Pesquisa aponta que desconfiança nas Forças Armadas aumentou sob governo Bolsonaro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 12/06/2021 15:05 | Atualizado 12/06/2021 15:09

Brasília - Uma pesquisa realizada pelo instituto XP/Ipespe indicou que a desconfiança da população brasileira nas Forças Armadas disparou desde o início do governo Bolsonaro . Desde a última medição - em dezembro de 2018 - o número de brasileiros que não confiavam nas Forças era de 24% e hoje atingiu os 36%. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.



A confiança da população seguiu a mesma tendência e despencou desde que Jair Bolsonaro assumiu a cadeira de presidente no Alvorada. No fim de 2018, 70% da população diziam confiar nas Forças Armadas. Atualmente, este número caiu para 58%.

Os militares estão muito presentes no governo Bolsonaro, incluindo a presença de generais da ativa. Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, é um exemplo. Este, inclusive, já apareceu em manifestações políticas com o capitão.