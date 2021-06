O governador do Rio, Claudio Castro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O governador do Rio, Claudio CastroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 11:58

Rio - O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro lamentou a morte do ex-vice presidente da República Marco Maciel, que morreu neste sábado, em Brasília . Em nota, Castro afirmou que Maciel era um "político conhecido pelo seu espírito público e diálogo". Além de ter atuado como vice-presidente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, ele também foi senador, deputado e governador de Pernambuco. Marco Maciel tinha 80 anos e era diagnosticado com Alzheimer.

Confira a nota do governador Cláudio Castro na íntegra:

Publicidade

Nota de pesar



Recebo com pesar a notícia do falecimento do ex-vice-presidente da República Marco Maciel. Político conhecido pelo seu espírito público e diálogo, ele também tem seu nome gravado na História do país pelos esforços empenhados em defesa da população brasileira. Expresso, neste momento, minha solidariedade à família e aos amigos.



Cláudio Castro

Governador do Estado do Rio de Janeiro