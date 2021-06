Presidente Jair Bolsonaro participa de " Motociata " que saiu do Parque Olimpico na Barra com destino ao Monumento dos Pracinhas no Aterro do Flamengo. - Daniel Castelo Branco

Presidente Jair Bolsonaro participa de " Motociata " que saiu do Parque Olimpico na Barra com destino ao Monumento dos Pracinhas no Aterro do Flamengo.Daniel Castelo Branco

Por iG

Publicado 12/06/2021 08:48

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participará, neste sábado, 12, de uma "motociata" junto com apoiadores pelas ruas de São Paulo. O evento está programado para começar às 10 horas, em Santana, na Zona Norte, e se estender até o quilômetro 62 da Bandeirantes.

Na volta, a "motociata" passará pela marginal Pinheiros, seguindo até a ponte Engenheiro Ari Torre e, então, seguirá para a avenida dos Bandeirantes e avenida Rubem Berta, finalizando o trajeto no obelisco do Ibirapuera, por volta das 14 horas.



Com a previsão maior de participantes, para evitar possíveis problemas, o governo estadual informou que o esquema de segurança será reforçado.

Publicidade

"Mais de 6,3 mil policiais estarão a postos para garantir a segurança da população, a preservação do patrimônio, a fluidez no trânsito e o direito à manifestação. O policiamento estará reforçado em toda a capital paulista, na região metropolitana e na rodovia dos Bandeirantes, por onde o grupo seguirá. As áreas próximas aos pontos de concentração e dispersão dos participantes também terão patrulhamento ampliado", disse em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.



"Equipes do Corpo de Bombeiros e do Resgate também estarão posicionadas ao longo do trajeto a fim de prestar atendimento à população em caso de emergência. Outras unidades da PM permanecerão de prontidão e, se necessário, serão deslocadas para prestar apoio à operação", continua a nota.