Igreja Luterana de Petrópolis fica na avenida Ipiranga, no centro da cidadeReprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 08:43

Petrópolis - A sede da Igreja Luterana em Petrópolis, na avenida Ipiranga, no centro, foi invadida e roubada entre sexta-feira (11) e a madrugada deste domingo (132). O templo religioso é um dos mais antigos da cidade, tendo sido finalizado em 1863.

Os criminosos teriam entrado no local por um vitral lateral e levaram alguns itens do acervo histórico da igreja e parte do equipamento de som. O roubo foi notado quando a igreja foi aberta para um culto presencial, depois de um longo tempo sem atividades. A ocorrência foi registrada na 105ª DP.