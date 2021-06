Equipes também percorreram outros pontos do município, iniciando ação pela rua 13 de Maio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 09:16

Petrópolis - As equipes de fiscalização da Prefeitura de Petrópolis e das forças de segurança, que promoveram a Operação Choque de Ordem na noite da última sexta-feira (11) e madrugada de sábado (12), encerraram uma festa que acontecia em uma residência no distrito de Itaipava e um trailer na Posse foi intimado por estar executando música ao vivo e mecânica sem autorização.

As equipes também percorreram outros pontos do município, iniciando a ação pela rua 13 de Maio, que estava com movimento menor devido à chuva e ao frio. Todos os bares e restaurantes fecharam no horário estabelecido em decreto. Nenhuma aglomeração foi registrada nos arredores da Catedral São Pedro de Alcântara e Praça da Liberdade.

Outras localidades também foram fiscalizadas, como a Praça Pasteur, Alto da Serra, São Sebastião, Quitandinha, Alto da Derrubada, na Fazenda Inglesa, Jardim Salvador, Cascatinha, Samambaia, Corrêas e Nogueira.

As ações das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização da prefeitura vão permanecer nos bairros e nos distritos da cidade para que haja o estrito cumprimento do decreto durante sua vigência.