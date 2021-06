Desde quinta-feira (10) profissionais da Educação Infantil e Fundamental estão sendo cadastrados para receber vacina contra a COVID-19 - Divulgação/Ascom

Publicado 11/06/2021 19:10 | Atualizado 11/06/2021 19:16

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está ampliando a vacinação de profissionais da Educação para atender também aqueles que trabalham nos ensinos médio e superior em estabelecimentos públicos e privados da cidade.

O cadastro foi aberto nesta sexta-feira (11) para que eles comecem a ser vacinados a partir deste sábado (12) – dentro do mutirão de vacinação que será realizado sábado e segunda-feira (14) para acelerar a imunização deste grupo. O cadastro deve ser preenchido no site da prefeitura . Desde quinta-feira (10) profissionais da Educação Infantil e Fundamental estão sendo cadastrados.

“Estamos acelerando a vacinação deste público, que é prioritário como preconiza o Calendário Nacional de Imunização. A ampliação está sendo feita de acordo com o recebimento de doses e seguiremos com o planejamento para avançar para outros grupos, sempre lembrando que para isso dependemos da chegada de vacinas”, declarou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Trabalhadores da Educação fazem parte dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Um mutirão para vacinação deste grupo acontecerá neste sábado (12) e na segunda-feira (14), com a disponibilização de um número maior de pontos de vacinação.

“Abrimos na quinta-feira o cadastro para trabalhadores da Educação Infantil e Fundamental. Como verificamos que ainda há disponibilidade de vagas, estamos antecipando a abertura do cadastro para atender também aqueles que atuam no Ensino Médio e Superior”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Importante salientar que a Secretaria de Saúde abrirá dois pontos extras para vacinação neste sábado: o Centro de Saúde (Centro), e a UBS do Quitandinha. Além deles a vacinação será realizada no Clube Petropolitano; UCP da Rua Benjamin Constant, na UCP do Bingen, no Parque Municipal em Itaipava, e no ponto de vacinação no Hipershopping, no Alto da Serra.

No dia, local e turno marcado, os funcionários da rede privada devem levar documento da escola onde atua, assinado e carimbado pelo responsável da unidade escolar, em papel timbrado, com identificação oficial da escola. Levar também documento de identidade, CPF ou cartão SUS e carteira de Vacinação.

Já os da rede municipal devem levar contracheque, documento de identidade, CPF ou cartão SUS e carteira de vacinação. “Momento importante para os profissionais da Educação, por isso todos devem se cadastrar”, disse a secretária de Educação, Marcia Palma.

“Teremos este mutirão de dois dias voltado para os profissionais de Educação, para acelerarmos a imunização deste grupo e, em paralelo, a Secretaria de Saúde segue cadastrando as pessoas com mais de 59 anos e aquelas com comorbidades acima dos 18 anos. A medida que recebermos mais vacinas, iremos ampliar para outros públicos”, declarou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa.

Vacinação trabalhadores da Educação:

Datas: Sábado (16) e segunda (14)

Inscrição: www.petropolis.rj.gov.br / (24) 2233-8850 / (24) 2233-8852

Quem pode se vacinar?

Trabalhadores da rede pública e privada que atuam nas instituições de ensino que atendem Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior.

Quais setores?

Professores

Servidores de Apoio

Equipe Gestora



Podem se cadastrar para a vacinação no momento:

- Profissionais da Educação acima de 18 anos que atuam na Educação infantil, ensino fundamental, médio e superior.



- Pessoas com mais de 59 anos sem comorbidades



- Pessoas com comorbidades acima de 18 anos



- Trabalhadores da saúde com mais de 18 anos



- Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos



- Pessoas com autismo maiores de 18 anos



- Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com mais de 18 anos.



- Pacientes renais crônicos em diálise com mais de 18 anos



- Pessoas com paralisia cerebral maiores de 18 anos



- Idosos com mais de 60 anos (aqueles que perderam o chamamento feito anteriormente)



* Gestante e puérperas com comorbidades acima de 18 anos (não precisam se cadastrar previamente e devem apresentar laudo indicando que estão aptas a receber a vacina). A vacinação de gestantes e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades, está sendo feita com a aplicação da vacina CoronaVac. As doses do imunizante do Butantan destinadas a este público estão sendo aplicadas em dois pontos da cidade: no campus da UCP Benjamin Constant (Centro) e no Parque Municipal, em Itaipava.