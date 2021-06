Incidente aconteceu na rua Paulo Barbosa, no centro da cidade - Reprodução/Internet

Incidente aconteceu na rua Paulo Barbosa, no centro da cidadeReprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:06

Petrópolis - Uma colisão entre uma motocicleta e um carro na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis, terminou em socos e pontapés na manhã desta quinta-feira (10). A briga foi flagrada por moradores e as imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Não houve registro na delegacia de Polícia. As imagens mostram o carro de cor branca, marca Renault e uma motocicleta caída no chão enquanto os dois homens trocam agressões físicas. Um grupo de pessoas tenta separar os dois, mas as agressões continuam até a chegada da Polícia Militar.

A confusão aconteceu perto do ponto de ônibus da empresa Turb, que faz a linha Terminal Itaipava, a poucos metros do semáforo. Nas imagens também é possível ver que há retenções no trânsito por causa da briga.