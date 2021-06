Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, durante visita à Comunidade Chapa 4 - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 20:14

Petrópolis - A cobertura da quadra da rua Professora Angélica Lopes de Castro, no Valparaíso, foi anunciada pelo prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, durante visita à Comunidade Chapa 4, na manhã desta quarta-feira (9). A medida faz parte do pacote de ações previstas no mutirão de serviços do programa Acelera Petrópolis, que já está em andamento em nove bairros do município.

“A cobertura dessa quadra era uma reivindicação antiga da comunidade e a medida vai permitir que o espaço seja usado para a realização de várias modalidades esportivas. Sem dúvida, é uma grande conquista para os moradores”, disse Hammes, destacando que a obra usará recursos de uma emenda parlamentar do deputado Federal Hugo Leal.

Na Comunidade do Chapa 4, a Comdep iniciou a manhã com ações de capina, roçada e recolhimento de entulho, principalmente no entorno da quadra esportiva. No local ainda estão previstas melhorias na área do parquinho e da academia ao ar livre. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública providenciou a substituição de lâmpadas convencionais pelas de Led. A CPTrans iniciou a recuperação de sinalização, inclusive, com trocas de placas.

“Os serviços têm sido realizados, mas a presença do prefeito na comunidade nos dá mais confiança de que não ficaremos esquecidos. Demonstra a preocupação da Prefeitura e valoriza nosso bairro. A notícia da cobertura da quadra também nos enche de esperança, pois nossas crianças e adolescentes serão acolhidos no espaço”, disse a vice-presidente da associação de moradores da comunidade Josiane Marques da Silva. A tesoureira da entidade, Sueli Gualberto, também acompanhou os serviços.

Durante a manhã, além do Valparaíso, o prefeito interino esteve ainda na Rua C, no Quitandinha, onde estava acontecendo uma operação de tapa buracos e no Independência, onde a Comdep, entre outros serviços de responsabilidade da companhia, providenciou a substituição das lixeiras conteinerizadas nos principais pontos do bairro. “Com isso, além de limpar o bairro, estamos oferecendo mais saúde e, principalmente, qualidade de vida para todos os moradores”, disse o presidente da Comdep, Leonardo Fernandes.

Dentro das ações do programa Acelera Petrópolis, estão sendo realizadas pelo mutirão de serviços a substituição de lixeiras, recolhimento de entulho, troca de lâmpadas convencionais por equipamentos de led, capina, roçada, revitalização de sinalização viária, entre outra série de ações. Nesta primeira edição do programa Acelera Petrópolis, estão sendo contempladas as comunidades do Independência São Sebastião, Siméria, Quitandinha, Taquara, Bairro Mauá, Cremerie, Dr. Thouzet, Quitandinha e Valparaíso.