Pessoas sem comorbidades com 59 anos começam a ser vacinadas na próxima sexta-feiraDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:46

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou nesta segunda-feira (7) a ampliação da campanha de vacinação contra a COVID-19 na cidade: pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos já podem se cadastrar no - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou nesta segunda-feira (7) a ampliação da campanha de vacinação contra a COVID-19 na cidade: pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos já podem se cadastrar no site da prefeitura e começam a ser vacinadas nesta terça-feira (8).

O município também vai avançar para uma nova fase da vacinação a partir de quinta-feira (10), com cadastramento, no mesmo endereço eletrônico, de pessoas sem comorbidades com 59 anos. Estas começam a ser vacinadas na sexta-feira (11).

A exemplo do que foi feito com os grupos anteriores, a ampliação para outras faixas etárias será feita pela Secretaria de Saúde de foram escalonada, de acordo com a chegada de novas remessas de vacinas.

“Vamos iniciar ainda esta semana a vacinação do público em geral, sem comorbidades. É um passo importante e muito esperado pela população. Seguiremos avançando de forma organizada e com planejamento. Todos os esforços estão sendo feitos para acelerarmos a vacinação para que as pessoas estejam imunizadas o mais breve possível. Seguiremos avançando a medida que o Ministério da Saúde nos envie lotes maiores de vacinas”, detalhou o prefeito interino, lembrando que Petrópolis recebeu nesta segunda feira (7) 3.750 doses da vacina AstraZeneca (Fiocruz).

Em Petrópolis, a Secretaria de Saúde segue os critérios do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, com ampliação de faixas etárias sendo feita de acordo com a quantidade de primeiras doses recebidas.

A cidade tem 88.205 pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante contra a COVID-19 e 37.153 moradores da cidade que já completaram o esquema de imunização, recebendo também a segunda dose, o que corresponde a 28,76% do total de moradores da cidade que receberam a primeira dose da vacina e 12,11% que já concluíram o esquema de vacinação.

“Petrópolis segue mantendo índices de vacinação acima das médias do Estado e do país. O planejamento, com cadastro e acompanhamento rigoroso dos estoques, faz com que a cidade seja hoje uma referência em vacinação, avançando de forma organizada e responsável”, destacou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando o município tem, hoje, 16.582 pessoas com comorbidades já vacinadas.

O secretário frisa ainda que, para receber a vacina é necessário preencher o cadastro e explica que a vacinação segue também disponível para os demais públicos já contemplados dentro do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A vacinação na cidade vem sendo realizada em 10 pontos distribuídos nos cinco distritos.

Em caso de dúvidas é possível utilizar o Whatsapp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. Há, ainda, informações sobre a vacinação contra a gripe. O atendimento está disponível pelo número (24) 9.9200-1428.



Podem se cadastrar para a vacinação no momento:

- Pessoas com comorbidades acima de 18 anos

- Profissionais da Educação acima de 18 anos que atuam na Educação infantil (crianças de 0 a cinco anos) em Centros de Educação Infantil e em escolas que têm turmas da educação infantil

- Trabalhadores da saúde com mais de 18 anos

- Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos

- Pessoas com autismo maiores de 18 anos

- Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com mais de 18 anos.

- Pacientes renais crônicos em diálise com mais de 18 anos

- Pessoas com paralisia cerebral maiores de 18 anos

- Idosos com mais de 60 anos (aqueles que perderam o chamamento feito anteriormente)

* Pessoas com mais de 59 anos poderão se cadastrar a partir de quinta-feira (10.06)

* Gestante e puérperas com comorbidades acima de 18 anos podem se vacinar. Elas não precisam se cadastrar previamente e devem apresentar laudo indicando que estão aptas a receber a vacina.