Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junhoReprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 16:36

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis celebrou neste sábado (5) o Dia Mundial do Meio Ambiente, e anunciou uma semana de programação voltada para a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental, através de projetos educacionais. O tema será lembrado até o próximo dia 13 de junho, com uma programação híbrida, com palestras pela internet e passeios em parques.



Este ano, uma das novidades anunciadas pela Secretaria de Meio Ambiente é o levantamento de informações sobre os locais protegidos que recebem visitação pública. Neste sábado, o Parque Natural de Petrópolis – um dos 17 locais protegidos por lei no município - recolheu opiniões sobre como melhorar a gestão do espaço.

Ao entrar no local, o visitante direcionada seu celular num QR Code e responde a perguntas antes de realizar o passeio. De posse destes dados, vem sendo estruturado um planejamento para melhorar a administração do Parque.



Como parte dos festejos do Dia Mundial do Meio Ambiente, foi anunciado o Programa Municipal de Educação Ambiental - o Promea - cuja coordenação e execução reunirá diferentes secretarias do Governo Municipal. "Ele consiste no desenvolvimento de trabalhos em parceria para atuarem em escolas, comunidades e unidades de conservação com o objetivo de conscientizar o público de todas as faixas etárias sobre a importância de preservar o meio ambiente e de uma vida sustentável", explica o assessor de parques e educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Profissionais como professores, biólogos e engenheiros estarão envolvidos em todo o processo de implementação do programa.

Veja a seguir a programação completa:



Dia: Segunda-feira - 7/Jun/2021

Artur Justen

Biólogo / GECORA SMA

Tema: Resíduos Sólidos

Horário: 15h

Plataforma: Zoom

Link: Entrar na reunião Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74110281913?pwd=Yk9FaWcxcHBKY2NCdVgwNE96cVpmZz09

ID da reunião: 741 1028 1913

Senha de acesso: T9Nz8v



Dia: Terça-feira - 8 /Jun/ 2021

Anderson Campos

Historiador

Guia Nacional de Turismo

Coord. Educação Ambiental SMA Petrópolis

Tema: ProMEA Petrópolis - Programa Municipal de Educação Ambiental

Horário: 15h

Plataforma: Zoom

Link: Entrar na reunião Zoom

https://us04web.zoom.us/j/77894534767?pwd=NDhXMFZFVU01NnlGS09WUURhYytwQT09

ID da reunião: 778 9453 4767

Senha de acesso: z5fEbR



Dia: Quarta-feira - 9/Jun/2021

Anderson Pinheiro

Biólogo / Esp. Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

GECORA SMA

Tema: Queimadas e Incêndios Florestais

Horário: 15h

Plataforma: Zoom

Link: Entrar na reunião Zoom

https://us04web.zoom.us/j/76633516733?pwd=VEVrcEtlMnI2SU9BdUdhV2QzbVhsQT09

ID da reunião: 766 3351 6733

Senha de acesso: 2EF93z



Dia: Quinta-feira - 10/Jun/2021

Julia Horta

Bióloga - GECORA - Gerência de Conservação e Recuperação Ambiental da SMA Petrópolis

Coord. GT ICMS Ecológico

Tema: Unidade de Conservação

Horário: 15h às 17h

Plataforma: Zoom

Link: Entrar na reunião Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78126807270?pwd=SElHdDBQN3EwV3hRcEJyOFJ4Y0FIUT09

ID da reunião: 781 2680 7270

Senha de acesso: 2jQfSb



Dia: Sexta-feira - 11/Jun/2021

Dione Stork

Mestre Biologia / Vigilância Ambiental - Secretaria de Saúde

Tema: Animais Silvestres - Onças Pardas

Horário: 15h às 17h

Plataforma: Zoom

Link: Entrar na reunião Zoom

https://us04web.zoom.us/j/75179843133?pwd=Ukprbm1XcmxyeXVSVVJDbzhyN2RCdz09

ID da reunião: 751 7984 3133

Senha de acesso: 94CpnU



Sábado (12/06) - Parque Natural Municipal de Petrópolis

End: Rua Ipiranga, 853 - Centro

10h às 12h: Caminhada Ecológica Guiada – Trilha Alta do Parque Natural de Petrópolis

Doação de 100 mudas da Mata Atlântica



Domingo (13/06)

9h às 17h: Desafio Natural – Portão a portão do Parque Natural de Petrópolis (2km)

Inscrição Gratuita – QR Code do Parque