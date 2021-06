Grupo de 20 ciclistas saíram da cidade do interior do Rio e foram até o santuário de Aparecida do Norte, em SP - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:58

Areal - Um grupo de ciclistas do município de Areal, que faz limite com Petrópolis, realizou no último feriado de Corpus Christi (3) a 10ª Bike Romaria, Areal x Aparecida do Norte (SP).



Vinte ciclistas percorreram os mais de 300 km em dois dias com o apoio da Prefeitura Municipal de Areal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Eventos, sendo responsável pelo transporte dos ciclistas na volta para casa.